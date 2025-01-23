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У Чорному морі зафіксовано російський носій "Калібрів": який можливий залп

Четвер 23 січня 2025 07:30
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У Чорному морі зафіксовано російський носій "Калібрів": який можливий залп Фото: крім Чорного моря, ворожі судна перебувають у Середземному (https://www.facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Станом на 06:00, 23 січня, Росія знову тримає у Чорному морі корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, як і у попередні дні. Однак 6 суден росіян зафіксовано у Середземному морі, з яких одразу два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 "Калібрів".

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря жодного судна;
  • до Азовського моря - 3 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Крім того, військові додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

У Чорному морі зафіксовано російський носій &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп

Угрожают ли Украине корабли РФ из Средиземного моря

Напомним, неделю назад спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем россияне держат корабли в Средиземном море.

По его словам, эти судна не демонстрируют признаков активного применения. В свою очередь их присутствие в данном регионе, является скорее частью постоянного оперативного присутствия, а не подготовкой к боевым действиям.

Он также рассказал, что раньше эти корабли базировались в Тартусе, но сейчас "они просто болтаются в море".

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