У Чорному морі зафіксовано російський носій "Калібрів": який можливий залп
Станом на 06:00, 23 січня, Росія знову тримає у Чорному морі корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, як і у попередні дні. Однак 6 суден росіян зафіксовано у Середземному морі, з яких одразу два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 "Калібрів".
Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря жодного судна;
- до Азовського моря - 3 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Крім того, військові додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Угрожают ли Украине корабли РФ из Средиземного моря
Напомним, неделю назад спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем россияне держат корабли в Средиземном море.
По его словам, эти судна не демонстрируют признаков активного применения. В свою очередь их присутствие в данном регионе, является скорее частью постоянного оперативного присутствия, а не подготовкой к боевым действиям.
Он также рассказал, что раньше эти корабли базировались в Тартусе, но сейчас "они просто болтаются в море".
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