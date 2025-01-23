У Чорному морі зафіксовано російський носій "Калібрів": який можливий залп

Станом на 06:00, 23 січня, Росія знову тримає у Чорному морі корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, як і у попередні дні. Однак 6 суден росіян зафіксовано у Середземному морі, з яких одразу два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 "Калібрів".

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря жодного судна;

до Азовського моря - 3 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Крім того, військові додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.