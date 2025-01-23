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В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров": какой возможен залп

Четверг 23 января 2025 07:30
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В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров": какой возможен залп Фото: кроме Черного моря, вражеские суда находятся в Средиземном (https://www.facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 06:00, 23 января, Россия снова держит в Черном море корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, как и в предыдущие дни. Однако 6 судов россиян зафиксировано в Средиземном море, из которых сразу два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 "Калибров".

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море ни одного судна;
  • в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, военные добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

В Черном море зафиксирован российский носитель &quot;Калибров&quot;: какой возможен залп

Угрожают ли Украине корабли РФ из Средиземного моря

Напомним, неделю назад спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем россияне держат корабли в Средиземном море.

По его словам, эти суда не демонстрируют признаков активного применения. В свою очередь их присутствие в данном регионе, является скорее частью постоянного оперативного присутствия, а не подготовкой к боевым действиям.

Он также рассказал, что раньше эти корабли базировались в Тартусе, но сейчас "они просто болтаются в море".

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