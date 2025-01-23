В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров": какой возможен залп
По состоянию на 06:00, 23 января, Россия снова держит в Черном море корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, как и в предыдущие дни. Однако 6 судов россиян зафиксировано в Средиземном море, из которых сразу два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 "Калибров".
Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море ни одного судна;
- в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Кроме того, военные добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Угрожают ли Украине корабли РФ из Средиземного моря
Напомним, неделю назад спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем россияне держат корабли в Средиземном море.
По его словам, эти суда не демонстрируют признаков активного применения. В свою очередь их присутствие в данном регионе, является скорее частью постоянного оперативного присутствия, а не подготовкой к боевым действиям.
Он также рассказал, что раньше эти корабли базировались в Тартусе, но сейчас "они просто болтаются в море".
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