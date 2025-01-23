В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров": какой возможен залп

По состоянию на 06:00, 23 января, Россия снова держит в Черном море корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, как и в предыдущие дни. Однако 6 судов россиян зафиксировано в Средиземном море, из которых сразу два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 "Калибров".

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море ни одного судна;

в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, военные добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.