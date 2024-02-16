У Чорному морі зафіксовано підводний ракетоносій: скільки в ньому "Калібрів"

Росіяни вивели на чергування до Чорного моря підводний ракетоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

За повідомленнями українських військових, в арсеналі підводного човна до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

"Підводний човен має спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр", - повідомили захисники.

На даний момент зафіксовано один підводний човен. Інші кораблі перебувають у пунктах базування.

"Рівень ракетної небезпеки стабільно високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття", - повідомили у Силах оборони.

Раніше ми писали, що за словами представника Повітряних сил України Юрія Ігната, росіяни мають проблеми з ракетами типу "Калібр".

До речі, речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни могли запустити по Україні крилаті ракети 15 лютого з фрегата "Адмірал Макаров".