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В Чорному морі зафіксовано один ракетоносій "Калібрів": який можливий залп

Четвер 05 вересня 2024 07:30
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В Чорному морі зафіксовано один ракетоносій "Калібрів": який можливий залп Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 5 вересня, в Чорному морі перебуває один російський носій крилатих ракет типу "Калібр". Його можливий залп до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.

Водночас в акваторії Азовського моря ворожі кораблі відсутні. При цьому, зафіксовано одне судно в Середземному морі, але воно не є носієм крилатих ракет "Калібр".

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали у ВМС ЗСУ.

В Чорному морі зафіксовано один ракетоносій &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп

Нагадаємо, що під час масштабного обстрілу України на початку минулого тижня, ВМС ЗСУ фіксували в Чорному морі ,26 серпня, 4 ракетоносії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет. Всі вони були запущені по нашій території, проте силам ППО вдалось їх збити.

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