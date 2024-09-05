В Чорному морі зафіксовано один ракетоносій "Калібрів": який можливий залп

Станом на 06:00, 5 вересня, в Чорному морі перебуває один російський носій крилатих ракет типу "Калібр". Його можливий залп до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.

Водночас в акваторії Азовського моря ворожі кораблі відсутні. При цьому, зафіксовано одне судно в Середземному морі, але воно не є носієм крилатих ракет "Калібр".

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали у ВМС ЗСУ.