В Черном море зафиксирован один ракетоноситель "Калибров": какой возможен залп

По состоянию на 06:00, 5 сентября, в Черном море находится один российский носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его возможный залп до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

В то же время в акватории Азовского моря вражеские корабли отсутствуют. При этом зафиксировано одно судно в Средиземном море, но оно не является носителем крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 8 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС ВСУ.