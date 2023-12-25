У Чорному морі не вщухає потужний шторм. Росіяни згорнули свої ракетоносії, - ОК "Південь"

"Корабельне угруповання ворожого недофлоту разом із ракетоносіями згорнуто і в повному складі заведено до пунктів базування. У морі не вщухає потужний шторм", - йдеться в повідомленні.

Водночас російські окупанти продовжують терор цивільного населення, зокрема на півдні України, атаками дронів.

Російський флот у Чорному та Азовському морях

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Домінування росіян у Чорному морі вдалось зменшити після звільнення острова Зміїний. Зокрема після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Наприклад, лише нещодавно росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по судну, яке заходило до порту Одеської області.

Як розповідала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російський флот наразі не такий активний у Чорному та Азовському морях, як торік. Ймовірно, ворог очікує морозів.