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У Чорному морі не вщухає потужний шторм. Росіяни згорнули свої ракетоносії, - ОК "Південь"

Понеділок 25 грудня 2023 14:50
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У Чорному морі не вщухає потужний шторм. Росіяни згорнули свої ракетоносії, - ОК "Південь" Фото: росіяни згорнули свої ракетоносії через шторм у Чорному морі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через потужний шторм у Чорному морі росіянам довелося згорнути корабельне угруповання свого флоту разом із ракетоносіями й повернути до пунктів базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого недофлоту разом із ракетоносіями згорнуто і в повному складі заведено до пунктів базування. У морі не вщухає потужний шторм", - йдеться в повідомленні.

Водночас російські окупанти продовжують терор цивільного населення, зокрема на півдні України, атаками дронів.

Російський флот у Чорному та Азовському морях

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Домінування росіян у Чорному морі вдалось зменшити після звільнення острова Зміїний. Зокрема після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Наприклад, лише нещодавно росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по судну, яке заходило до порту Одеської області.

Як розповідала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російський флот наразі не такий активний у Чорному та Азовському морях, як торік. Ймовірно, ворог очікує морозів.

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