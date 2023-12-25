В Черном море не утихает мощный шторм. Россияне свернули свои ракетоносители, - ОК "Юг"

Из-за мощного шторма в Черном море россиянам пришлось свернуть корабельную группировку своего флота вместе с ракетоносителями и вернуть в пункты базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка вражеского недофлота вместе с ракетоносителями свернута и в полном составе заведена в пункты базирования. В море не утихает мощный шторм", - говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты продолжают террор гражданского населения, в том числе на юге Украины, атаками дронов.

Российский флот в Чорном и Азовском морях

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

Доминирование россиян в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. В частности после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Например, только недавно россияне выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П по судну, которое заходило в порт Одесской области.

Как рассказывала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российский флот сейчас не так активен в Черном и Азовском морях, как в прошлом году. Вероятно, враг ожидает морозов.