У Чорному морі тоне третє за день російське судно

Очевидці зняли відео на якому видно, як біля берегів Ялти почав тонути російський плавучий кран.

На кадрах видно, як у нього падає стріла під ударами хвиль і поривами вітру.

Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести даний плавзасіб в море.