RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Черном море тонет третье за день российское судно

Фото: возле Ялты затонул третий российский корабль за день (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Возле Ялты затонул уже третий корабль за день. Им стал плавучий кран Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Очевидцы сняли видео на котором видно, как у берегов Ялты начал тонуть российский плавучий кран.

На кадрах видно, как у него падает стрела под ударами волн и порывами ветра.

Примечательно, что за несколько дней до этого в данном регионе было объявлено штормовое предупреждение. Однако это не помешало россиянам вывести данное плавсредство в море.

Напомним, что плохие погодные условия также оставили Россию и без двух танкеров.

Ведь, как сообщало РБК-Украина, ранее сегодня в Керченском проливе начали тонуть два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии также стал сильный шторм.

Первые кадры с места происшествия можно посмотреть в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЯлта