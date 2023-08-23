UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські катери підбили російський літак біля "вишок Бойка" в Чорному морі

Фото: у Чорному морі Сили оборони підбили ворожий літак (president gov ua)
Автор: Наталія Кава

Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку, який знаходився в акваторії Чорного моря неподалік острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську розвідку.

Як розповіли у розвідці, зіткнення з ворожим літаком сталося в територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка".

Там літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав удар у відповідь. При цьому раніше росіяни поширили фейк, про нібито ураження та затоплення українського катера.

Однак за даними розвідки, російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" не завдавши жодної шкоди українським військовим.

Саме після цього літак отримав удар у відповідь. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Що передувало

Нагадаємо, 22 серпня, Міністерство оборони Росії стверджувало, що нібито знищило швидкохідний військовий катер Willard Sea Force з десантною групою українських військових на борту.

Росіяни нафантазували, що знищили катер за допомогою авіаційної гармати.

Відомство країни-агресора також оприлюднило відео "атаки", на якому можна побачити невідомий катер, але кадрів знищення там немає.

Варто зауважити, що Міноборони Росії вже неодноразово публікувало неправдиву інформацію про знищення української техніки та солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЗмеиныйКонтрнаступ ЗСУ