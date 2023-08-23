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Украинские катера подбили российский самолет возле "вышек Бойко" в Черном море

Фото: в Черном море Силы обороны подвели вражеский самолет (president gov ua)
Автор: Наталья Кава

Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету, который находился в акватории Черного моря недалеко от острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую разведку.

Как рассказали в разведке, столкновение с вражеским самолетом произошло в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко".

Там самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответный удар. При этом ранее россияне распространили фейк, якобы о поражении и затоплении украинского катера.

Однако по данным разведки, российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва", не нанеся никакого вреда украинским военным.

Именно после этого самолет получил ответный удар. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

Что предшествовало

Напомним, 22 августа Министерство обороны России утверждало, что якобы уничтожило быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой украинских военных на борту.

Россияне нафантазировали, что уничтожили катер с помощью авиационной пушки.

Ведомство страны-агрессора также обнародовало видео "атаки", на котором можно увидеть неизвестный катер, но кадров уничтожения там нет.

Следует заметить, что Минобороны России уже неоднократно публиковало ложную информацию об уничтожении украинской техники и солдат.

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Война России против УкраиныЗмеиныйКонтрнаступление ВСУ