У Чорному морі Румунія розшукує екіпаж затонулого судна

Як пише видання, на судні перебувало одинадцять членів екіпажу. З них - дев'ять громадян Сирії та двоє єгиптян. Вісім з них вдалося врятувати торговому судну, котре було неподалік від місця затоплення. Влада Румунії заявила, що "корабель затонув з незрозумілих причин".

Наразі тривають пошуки ще трьох зниклих безвісти членів екіпажу, які є громадянами Сирії.

Варто зауважити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чорному морі почали неодноразово знаходили міни, якими росіяни мінують узбережжя України. Частину таких мін, які запливають у териоріальні води інших країн, знешкоджують румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські моряки в ніч на 9 травня знищили морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.

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