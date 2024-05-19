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У Чорному морі Румунія розшукує екіпаж затонулого судна

Неділя 19 травня 2024 04:05
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У Чорному морі Румунія розшукує екіпаж затонулого судна Ілюстративне фото: у Чорному морі Румунія розшукує зниклих моряків (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Чорному морі, за 48 кілометрів від берега, затонуло вантажне судно Mohammad Z під прапором Танзанії. Румунські правоохоронці наразі розшукують трьох зниклих безвісти членів екіпажу судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, на судні перебувало одинадцять членів екіпажу. З них - дев'ять громадян Сирії та двоє єгиптян. Вісім з них вдалося врятувати торговому судну, котре було неподалік від місця затоплення. Влада Румунії заявила, що "корабель затонув з незрозумілих причин".

Наразі тривають пошуки ще трьох зниклих безвісти членів екіпажу, які є громадянами Сирії.

Варто зауважити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чорному морі почали неодноразово знаходили міни, якими росіяни мінують узбережжя України. Частину таких мін, які запливають у териоріальні води інших країн, знешкоджують румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські моряки в ніч на 9 травня знищили морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.

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Черное море Румунія
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