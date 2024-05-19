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В Черном море Румыния разыскивает экипаж затонувшего судна

Воскресенье 19 мая 2024 04:05
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В Черном море Румыния разыскивает экипаж затонувшего судна Иллюстративное фото: в Черном море Румыния разыскивает пропавших моряков (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Черном море, в 48 километрах от берега, затонуло грузовое судно Mohammad Z под флагом Танзании. Румынские правоохранители сейчас разыскивают троих пропавших без вести членов экипажа судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, на судне находились одиннадцать членов экипажа. Из них – девять граждан Сирии и двое египтян. Восемь из них удалось спасти торговому судну, находившемуся неподалеку от места затопления. Власти Румынии заявили, что "корабль затонул по непонятным причинам".

В настоящее время продолжаются поиски еще трех пропавших без вести членов экипажа, являющихся гражданами Сирии.

Следует заметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину в Черном море начали неоднократно находили мины, которыми россияне пройдут побережье Украины. Часть мин, заплывающих в терриориальные воды других стран, обезвреживают румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский моряк в ночь на 9 мая уничтожил морскую мину, которую вынесло на побережье в Одесской области.

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