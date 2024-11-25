В Чорному морі помітили російський носій "Калібрів": скільки ракет на борту

За інформацією українських ВМС, цей російський носій ракет в акваторії Чорного моря здатен у разі завдання ударів запустити 4 "Калібри".

До слова, добою раніше ворог виводив в Чорне море 6 кораблів, 3 з них були носіями "Калібрів" загальним залпом до 6 ракет.

Між тим в Азовському морі кораблі противника сьогодні станом на 06:00 - не спостерігаються.

Крім того, в Середземному морі також немає російських кораблів.

У ВМС ЗСУ також розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: