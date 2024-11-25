В Черном море заметили российский носитель "Калибров": сколько ракет на борту

В Черном море сегодня утром, 25 ноября, было зафиксировано два корабля, которые страна-агрессор РФ вывела на боевое дежурство. Среди них - один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
По информации украинских ВМС, этот российский носитель ракет в акватории Черного моря способен в случае нанесения ударов запустить 4 "Калибра".
К слову, сутками ранее враг выводил в Черное море 6 кораблей, 3 из них были носителями "Калибров" общим залпом до 6 ракет.
Между тем в Азовском море корабли противника сегодня по состоянию на 06:00 - не наблюдаются.
Кроме того, в Средиземном море также нет российских кораблей.
В ВМС ВСУ также рассказали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
Напомним, как свидетельствуют данные, полученные РБК-Украина от информированных источников, Россия смогла накопить достаточное количество ракет с дальностью более 350 километров.
При этом больше всего Кремлю удалось накопить ракет "Калибр" - на 20 ноября их на складах у врага насчитывается около 390 штук, а запланированный выпуск в ноябре - 30 единиц. Подробнее об этом читайте в нашем отдельном материале.
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