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У Чорному морі перебувають російські ракетоносії: скільки на них "Калібрів"

Фото: РФ вивела у Чорне море два ракетоносії (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія 16 квітня вивела у Чорне море два носії ракет. Загальний залп може становити 8 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Серед них два ракетоносії.

У Середземному морі РФ продовжує тримати сім кораблів, з них три ракетоносії, загальний залп - 20 ракет. В Азовському морі зафіксували перебування одного ворожого корабля.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 16 квітня атакували Запоріжжя та область. У місті Комишуваха внаслідок удару зруйнована церква.

За минулу добу росіяни випустили по Херсонській області 419 снарядів. Внаслідок атак ворога двоє осіб загинули.

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