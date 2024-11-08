У Чорному морі перебуває носій "Калібрів" РФ: ВМС поінформували, який залп

Водночас в Азовському морі вже багато місяців не фіксували жодного корабля РФ. Однак у Середземному морі, як і вчора, знову знаходиться носій "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 11 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 10 суден, з них 7 рухалось з протоки Босфор.

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.