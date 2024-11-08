У Чорному морі перебуває носій "Калібрів" РФ: ВМС поінформували, який залп

Станом на 06:00, 8 листопада, в Чорному морі перебуває один російський носій крилатих ракет типу "Калібр". Його загальний залп до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Водночас в Азовському морі вже багато місяців не фіксували жодного корабля РФ. Однак у Середземному морі, як і вчора, знову знаходиться носій "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.
У ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, днями спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що удари України по штабу Чорноморського флоту та інших об'єктах продемонстрували вразливість кримських об'єктів. Тому поки що Росія не планує повноцінне повернення свого флоту до Криму.
"Ворог продовжує триматися подалі від Азовського моря, і фактично весь час його корабельний склад, який можна назвати боєздатним, залишається в пункті базування в Новоросійську", - повідомив Плетенчук.
Також за його словами, для того, щоб охороняти акваторію, яка прилягає до тимчасово окупованого Криму, у повітрі працює російська авіація і веде розвідку, а також патрулювання.
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