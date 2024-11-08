ua en ru
Пт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чорному морі перебуває носій "Калібрів" РФ: ВМС поінформували, який залп

П'ятниця 08 листопада 2024 07:30
UA EN RU
У Чорному морі перебуває носій "Калібрів" РФ: ВМС поінформували, який залп Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 8 листопада, в Чорному морі перебуває один російський носій крилатих ракет типу "Калібр". Його загальний залп до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі вже багато місяців не фіксували жодного корабля РФ. Однак у Середземному морі, як і вчора, знову знаходиться носій "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 11 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 10 суден, з них 7 рухалось з протоки Босфор.

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

У Чорному морі перебуває носій &quot;Калібрів&quot; РФ: ВМС поінформували, який залп

Нагадаємо, днями спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що удари України по штабу Чорноморського флоту та інших об'єктах продемонстрували вразливість кримських об'єктів. Тому поки що Росія не планує повноцінне повернення свого флоту до Криму.

"Ворог продовжує триматися подалі від Азовського моря, і фактично весь час його корабельний склад, який можна назвати боєздатним, залишається в пункті базування в Новоросійську", - повідомив Плетенчук.

Також за його словами, для того, щоб охороняти акваторію, яка прилягає до тимчасово окупованого Криму, у повітрі працює російська авіація і веде розвідку, а також патрулювання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський назвав "диванними експертами" тих, хто пропонує йому припинення вогню без гарантій
Зеленський назвав "диванними експертами" тих, хто пропонує йому припинення вогню без гарантій
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії