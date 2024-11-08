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В Черном море находится носитель "Калибров" РФ: ВМС проинформировали, какой залп

Пятница 08 ноября 2024 07:30
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В Черном море находится носитель "Калибров" РФ: ВМС проинформировали, какой залп Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 8 ноября, в Черном море находится один российский носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его общий залп - до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море уже многие месяцы не фиксировали ни одного корабля РФ. Однако в Средиземном море, как и вчера, снова находится носитель "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 11 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 10 судов, из них 7 двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

В Черном море находится носитель &quot;Калибров&quot; РФ: ВМС проинформировали, какой залп

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