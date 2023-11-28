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В Чорному морі лишаються 2 підводні човни росіян з "Калібрами": який можливий залп

Вівторок 28 листопада 2023 23:05
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В Чорному морі лишаються 2 підводні човни росіян з "Калібрами": який можливий залп Ілюстративне фото: війська РФ тримають ракетоносії у Чорному морі (https://t.me/Nazars_look)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цього вечора, 28 листопада, зменшили через шторм у Чорному морі кількість ракетоносіїв, виведених на бойове чергування. В акваторії залишаються два підводні човни, споряджених 8 "Калібрами".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

"З погіршенням погоди ворог завів в пункти базування надводний ракетоносій. На бойовому чергуванні в Чорному морі лишаються 2 підводних човни. Їх спорядження - до 8 ракет типу "Калібр"", - йдеться у публікації.

Українські захисники попереджають про небезпеку застосування противником цих ракет для удару по території нашої держави.

"Рівень ракетної загрози - на рівні "високий"" - зауважується у заяві.

Військові закликали українців зберігати пильність та уважно ставитись до сигналів повітряних тривог, перебувати в укриттях у разі їх оголошення.

"Ворог підступний і зухвалий. Виявлення пусків з підводних ракетоносіїв ускладнено. Оперативно переходьте в укриття", - розповіли в Силах оборони.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні ввечері, попри сильний шторм, війська РФ вивели в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", носій ракет типу "Калібр".

Вже вранці у вівторок загарбники також вивели два підводні човни, які здатні нести такі ракети.

Повітряна атака РФ по Україні ввечері 28 листопада

Сьогодні ввечері через чергову повітряну атаку російських терористів в низці областей України оголосили тривогу. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про запуск окупантами ударних дронів типу "Шахед", а також ракет.

Зокрема, робота сил і засобів ППО була в Київській та Хмельницькій областях через ворожі дрони.

Також військові заявляли про фіксацію ракети загарбників між Одеською та Миколаївською областями.

Станом на зараз (23:13) карта повітряної тривоги виглядає так:

В Чорному морі лишаються 2 підводні човни росіян з &quot;Калібрами&quot;: який можливий залп

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Черное море ракети Черноморский флот
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