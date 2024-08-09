У Чорному морі фіксують російскі носії ракет "Калібр": який можливий залп

В акваторії Чорного моря у п'ятниць вранці, 9 серпня, були помічені два російські ракетоносії, які країни-агресор вивела на бойове чергування. На бортах суден є крилаті ракети типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Військово-морські сили Збройних сил України ( ВМС ЗСУ ).

Як уточнили військові, йдеться про загальний залп до 8 ракет.

Між тим в Азовському морі ворожі кораблі досі відсутні.

Крім того, повідомили в українських ВМС, в Середземному морі сьогодні також не спостерігаються кораблі РФ.



Як розповіли військові, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 9 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).