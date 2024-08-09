У Чорному морі фіксують російскі носії ракет "Калібр": який можливий залп
В акваторії Чорного моря у п'ятниць вранці, 9 серпня, були помічені два російські ракетоносії, які країни-агресор вивела на бойове чергування. На бортах суден є крилаті ракети типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Як уточнили військові, йдеться про загальний залп до 8 ракет.
Між тим в Азовському морі ворожі кораблі досі відсутні.
Крім того, повідомили в українських ВМС, в Середземному морі сьогодні також не спостерігаються кораблі РФ.
Як розповіли військові, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 9 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Також у ВМС ЗСУ поінформували, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Раніше повідомлялося, що представник ВМС України Дмитро Плетенчук ще 24 липня заявив, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів, оскільки ворог, можливо, почав "щось підозрювати".
Також нещодавно стало відомо, що російські окупанти сконцентрувалися на підводних човнах замість надводних суден.
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