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У Чорному морі фіксують російскі носії ракет "Калібр": який можливий залп

П'ятниця 09 серпня 2024 07:31
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У Чорному морі фіксують російскі носії ракет "Калібр": який можливий залп Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря у п'ятниць вранці, 9 серпня, були помічені два російські ракетоносії, які країни-агресор вивела на бойове чергування. На бортах суден є крилаті ракети типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Як уточнили військові, йдеться про загальний залп до 8 ракет.

Між тим в Азовському морі ворожі кораблі досі відсутні.

Крім того, повідомили в українських ВМС, в Середземному морі сьогодні також не спостерігаються кораблі РФ.

Як розповіли військові, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 9 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

У Чорному морі фіксують російскі носії ракет &quot;Калібр&quot;: який можливий залп

Раніше повідомлялося, що представник ВМС України Дмитро Плетенчук ще 24 липня заявив, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів, оскільки ворог, можливо, почав "щось підозрювати".

Також нещодавно стало відомо, що російські окупанти сконцентрувалися на підводних човнах замість надводних суден.

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Черное море Азовское море ВМС України
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