В Черном море фиксируют российские носители ракет "Калибр": какой возможен залп

В акватории Черного моря в пятницу утром, 9 августа, были замечены два российских ракетоносителя, которые страны-агрессор вывела на боевое дежурство. На бортах судов есть крылатые ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины ( ВМС ВСУ ).

Как уточнили военные, речь идет об общем залпе до 8 ракет.

Между тем в Азовском море вражеские корабли до сих пор отсутствуют.

Кроме того, сообщили в украинских ВМС, в Средиземном море сегодня тоже не наблюдаются корабли РФ.



Как рассказали военные, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ сообщили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).