В Чорному морі фіксується російський носій "Калібрів" з ракетами на борту

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 12 січня, спостерігається військовий корабель РФ, який країна-агресор тримає на бойовому чергуванні. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що загальний залп даного ракетоносія в Чорному морі може скласти до 4 "Калібрів" у разі атаки.

Між тим в Азовському морі кораблі противника сьогодні не фіксуються.

"В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет", - додали у ВМС.

Також у війсковому відомстві поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 8 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 6 суден, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ також традиційно констатували, що Росія і далі продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.