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В Черном море фиксируется российский носитель "Калибров" с ракетами на борту

Воскресенье 12 января 2025 06:48
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В Черном море фиксируется российский носитель "Калибров" с ракетами на борту Фото: РФ вывела в Черное море корабль с ракетами "Калибр" (скрин из видео YouTube)
Автор: Владимир Костырин

В акватории Черного моря сегодня утром, 12 января, наблюдается военный корабль РФ, который страна-агрессор держит на боевом дежурстве. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что общий залп данного ракетоносителя в Черном море может составить до 4 "Калибров" в случае атаки.

Между тем в Азовском море корабли противника сегодня не фиксируются.

"В Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет", - добавили в ВМС.

Также в военном ведомстве проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 5 продолжило движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 6 судов, из них 1 судно продолжило движение из пролива Босфор.

В Черном море фиксируется российский носитель &quot;Калибров&quot; с ракетами на борту

В ВМС ВСУ также традиционно констатировали, что Россия и дальше продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, 9 января спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как недавнее сбитие вертолетов дронами Magura повлияло на тактику россиян в Черном море.

Добавим, в конце декабря прошлого года в украинских ВМС объяснили, почему РФ уменьшила использование кораблей в Черном море.

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