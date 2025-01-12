В Черном море фиксируется российский носитель "Калибров" с ракетами на борту
В акватории Черного моря сегодня утром, 12 января, наблюдается военный корабль РФ, который страна-агрессор держит на боевом дежурстве. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Военные уточнили, что общий залп данного ракетоносителя в Черном море может составить до 4 "Калибров" в случае атаки.
Между тем в Азовском море корабли противника сегодня не фиксируются.
"В Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет", - добавили в ВМС.
Также в военном ведомстве проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 8 судов, из них 5 продолжило движение в направлении пролива Босфор,
- в Азовское море - 6 судов, из них 1 судно продолжило движение из пролива Босфор.
В ВМС ВСУ также традиционно констатировали, что Россия и дальше продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, 9 января спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как недавнее сбитие вертолетов дронами Magura повлияло на тактику россиян в Черном море.
Добавим, в конце декабря прошлого года в украинских ВМС объяснили, почему РФ уменьшила использование кораблей в Черном море.
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