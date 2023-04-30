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У Чорному морі через шторм поменшало російських кораблів: чи є серед них носії ракет

Фото: РФ не вивела у Чорне море ракетоносії через шторм (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Чорному морі у неділю, 30 квітня, спостерігається сильний шторм. Через негоду РФ зменшила кількість кораблів у морі та не вивела носії крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 7 кораблів. В Азовському морі знаходиться лише один корабель, у Середземному - 4. Серед них є один ракетоносій з 16 "Калібрами".

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що у Чорному морі сьогодні потужний шторм. Це стримує дії ворога.

"Шторм дійсно потужний. Вони (кораблі, - ред.) не мають тої мореходності, яка могла б їх втримати. Це говорить про певну паузу. Цілком імовірно, що з покращенням погоди вони (ракетоносії, - ред.) повернуться на бойові чергування", - сказала Гуменюк.

За її словами, через сильний вітер російська армія також не може запускати з моря безпілотники.

Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі в Севастополі спалахнула масштабна пожежа. Окупанти заявили про "атаку безпілотника".

Наталія Гуменюк наголосила, що подібні інциденти зі знищенням логістики ворога є підготовкою Сил оборони до активних дій.

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