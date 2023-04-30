В Черном море из-за шторма стало меньше российских кораблей: есть ли среди них носители ракет

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 7 кораблей. В Азовском море находится только один корабль, в Средиземном - 4. Среди них есть один ракетоноситель с 16 "Калибрами".

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что в Черном море сегодня мощный шторм. Это сдерживает действия неприятеля.

"Шторм действительно мощный. Они (корабли, - ред.) не имеют той мореходности, которая могла бы их удержать. Это говорит об определенной паузе. Вполне вероятно, что с улучшением погоды они (ракетоносители, - ред.) вернутся на боевые дежурства" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, из-за сильного ветра российская армия также не может запускать с моря беспилотники.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Севастополе загорелся масштабный пожар. Оккупанты заявили об "атаке беспилотника".

Наталья Гуменюк подчеркнула, что подобные инциденты с уничтожением логистики врага являются подготовкой сил обороны к активным действиям.

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