У Чорному морі біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер
Біля берегів Румунії в Чорному морі підірвався на міні танкер із нафтопродуктами, який пливе під прапором Ліберії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень унаслідок учорашнього інциденту, при цьому екіпаж не постраждав.
За словами глави консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, в той момент він перебував поблизу каналу Суліна.
Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на плавучій міні.
Підрив турецького вантажного судна
6 жовтня стало відомо, що біля узбережжя Румунії у Чорному морі на міні підірвалося вантажне судно під прапором Туреччини.
Російська блокада моря
У липні 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру в Україні.
Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.
Як відомо, вже понад 20 суден змогли прорвати російську блокаду Чорного моря.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.