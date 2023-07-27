Чорноморський флот РФ не зможе здійсити блокаду України, - ISW

Посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності в Чорному морі не дасть Москві можливості блокувати Україну, зокрема, через побоювання військової конфронтації з країнами НАТО в цьому регіоні.
Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російський Чорноморський флот посилює військову присутність в акваторії Чорного моря, ймовірно, маючи намір створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів, а також посилення контролю, зазначають експерти.
Як повідомили в українському військовому медіа-центрі (Military Media Center) та Міноборони Великої Британії, російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб "посилити блокаду України".
Military Media Center повідомив, що ЧФ РФ посилює бойові дії, підготовку своїх надводних сил та морської авіації.
При цьому в ISW зазначають, що російський Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, незважаючи на посилення заходів проти цивільних судів.
"Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються попасти в Україну", - йдеться у звіті.
Так, малоймовірно, що РФ намагатиметься запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами в Чорноморському регіоні, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію та Туреччину.
На думку експертів Інституту вивчення війни, нинішні російські дії в Чорному морі, швидше за все, свідчать про те, що Кремль створює умови для обшуку цивільних та комерційних судів, водночас виступаючи за блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.
У заяві Міноборони Британії йшлося про те, що російський корвет "Сергій Котов" патрулює судноплавний шлях між протокою Босфор та Одеською областю, і він може бути частиною оперативної групи з перехоплення комерційних судів, які, за оцінкою РФ, прямують до України.
Раніше, 20 липня, у Міноборони РФ заявили, що їхні сили розглядатимуть усі судна, які прямують до України, як "потенційні перевізники військових вантажів"
Днями російське опозиційне видання "Астра" повідомило, що ФСБ РФ оголосила про обшук іноземного вантажного судна, що прямувало з Туреччини до Ростова-на-Дону, і відмінила його прохід через Керченську протоку.
ФСБшники заявили, що судно нібито могло доставляти вибухівку в Україну, оскільки у складі екіпажу корабля було 12 українців. Також російські спецслужби розповіли, що обшукуватимуть інші судна, які перетинають Керченську протоку.
Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, наносяться ракетні удари по Одесі та області.
За даними британської розвідки, у період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в південних портах.
Проте від початку війни удари РФ характеризувалися "поганою розвідкою та неефективним процесом націлювання", зазначають у Міноборони Британії.
Додамо також, що після виходу країни-агресора із "зернової угоди", збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.
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