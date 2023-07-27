Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины, - ISW
Усиление Черноморским флотом РФ своего присутствие в Черном море не даст Москве возможности блокировать Украину, в частности, из-за опасений военной конфронтации со странами НАТО в этом регионе.
Так считают аналитики Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Российский Черноморский флот усиливает военное присутствие в акватории Черного моря, вероятно, намереваясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также для ужесточения контроля, указывают эксперты.
Как сообщили в украинском военном медиа-центре (Military Media Center) и в Минобороны Великобритании, российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы "усилить блокаду Украины".
Military Media Center сообщил, что ЧФ РФ усиливает боевые действия, подготовку своих надводных сил и морской авиации.
При этом в ISW отмечают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.
"Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся достичь Украины", - говорится в отчете.
Так, маловероятно, что РФ попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами в Черноморском регионе, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.
По мнению экспертов Института изучения войны, нынешние российские действия в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов воздействия.
В заявлении Минобороны Британии говорилось, что российский корвет "Сергей Котов" патрулирует судоходный путь между проливом Босфор и Одесской областью, и он может быть частью оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по оценке РФ, направляются в Украину.
Ранее, 20 июля, в Минобороны РФ заявили, что их силы будут рассматривать все суда, следующие в Украину, как "потенциальные перевозчики военных грузов"
На днях российское оппозиционное издание "Астра" сообщило, что ФСБ РФ объявила об обыске иностранного грузового судна, следовавшего из Турции в Ростова-на-Дону, и отменила его проход через Керченский пролив.
ФСБшники заявили, что судно якобы могло доставлять взрывчатку в Украину, поскольку в составе экипажа корабля было 12 украинцев. Также российские спецслужбы рассказали, что будут обыскивать другие суда, пересекающие Керченский пролив.
Основные выводы:
- ВСУ 26 июля начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области и, похоже, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова.
- Российские источники представили широкий спектр расходящихся утверждений относительно масштабов атаки и связанных с ней потерь ВСУ, указывая на то, что фактические результаты и потери Украины остаются неясными.
- Геометрия поля боя вокруг Роботино, а также состав сил обороняющихся там российских элементов придают важный оттенок предположениям об украинской атаке и достижениях.
- Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Роботино знаменуют собой поворот в контрнаступательных усилиях ВСУ. Сегодняшние действия вокруг населенного пункта, скорее всего, являются началом любого "основного удара", который могут нанести украинские силы, если официальные представители США правы, а не итогом такого удара.
- РФ в ночь на 26 июля нанесла крупномасштабный ракетный удар в основном по тыловым областям Украины.
- Минобороны США объявило 26 июля, что санкционировало еще передачу Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере 400 миллионов долларов.
- РФ продолжает находить способы напомнить Армении и Азербайджану о необходимости военного и дипломатического присутствия Москвы на Южном Кавказе. Кремль, возможно, намеревалось провести трехстороннюю встречу Россия-Армения-Азербайджан, чтобы уменьшить возможные попытки Ирана вытеснить российское влияние с Арменией путем предоставления Еревану беспилотников Shahed.
- Известный блогер, связанный с Кремлем, выразил недоверие тому, что США до сих пор не предоставили Украине истребители F-16.
- Войска РФ 26 июля вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в Бахмуте, на рубеже Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области, на западе Запорожской области, и на отдельных участках продвинулись вперед.
- ВСУ 26 июля продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, а на отдельных участках продвинулись вперед.
- Украинские военные источники сообщили, что российские войска начали использовать беспилотники "Шахед" российского производства против Украины.
- Российские оккупационные "власти" продолжают реализацию инфраструктурных проектов на оккупированных территориях Украины, чтобы способствовать экономической "интеграции" захваченных украинских земель в российскую систему.
Атаки РФ по портам Украины и попытки усилить влияние в Черном море
После выхода из "зерновой сделки" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, наносятся ракетные удары по Одессе и по области.
По данным британской разведки, в период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в южных портах.
Однако с самого начала войны удары РФ характеризовались "плохой разведкой и неэффективным процессом нацеливания", отмечают в Минобороны Британии.
Добавим также, что после выхода страны-агрессора из "зернового соглашения", вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.
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