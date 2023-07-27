Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины, - ISW

Усиление Черноморским флотом РФ своего присутствие в Черном море не даст Москве возможности блокировать Украину, в частности, из-за опасений военной конфронтации со странами НАТО в этом регионе.

Так считают аналитики Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Российский Черноморский флот усиливает военное присутствие в акватории Черного моря, вероятно, намереваясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также для ужесточения контроля, указывают эксперты.

Как сообщили в украинском военном медиа-центре (Military Media Center) и в Минобороны Великобритании, российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы "усилить блокаду Украины".

Military Media Center сообщил, что ЧФ РФ усиливает боевые действия, подготовку своих надводных сил и морской авиации.

При этом в ISW отмечают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.

"Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся достичь Украины", - говорится в отчете.

Так, маловероятно, что РФ попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами в Черноморском регионе, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.

По мнению экспертов Института изучения войны, нынешние российские действия в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов воздействия.

В заявлении Минобороны Британии говорилось, что российский корвет "Сергей Котов" патрулирует судоходный путь между проливом Босфор и Одесской областью, и он может быть частью оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по оценке РФ, направляются в Украину.

Ранее, 20 июля, в Минобороны РФ заявили, что их силы будут рассматривать все суда, следующие в Украину, как "потенциальные перевозчики военных грузов"

На днях российское оппозиционное издание "Астра" сообщило, что ФСБ РФ объявила об обыске иностранного грузового судна, следовавшего из Турции в Ростова-на-Дону, и отменила его проход через Керченский пролив.

ФСБшники заявили, что судно якобы могло доставлять взрывчатку в Украину, поскольку в составе экипажа корабля было 12 украинцев. Также российские спецслужбы рассказали, что будут обыскивать другие суда, пересекающие Керченский пролив.

Основные выводы:

ВСУ 26 июля начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области и, похоже, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова.

Российские источники представили широкий спектр расходящихся утверждений относительно масштабов атаки и связанных с ней потерь ВСУ, указывая на то, что фактические результаты и потери Украины остаются неясными.

Геометрия поля боя вокруг Роботино, а также состав сил обороняющихся там российских элементов придают важный оттенок предположениям об украинской атаке и достижениях.

Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Роботино знаменуют собой поворот в контрнаступательных усилиях ВСУ. Сегодняшние действия вокруг населенного пункта, скорее всего, являются началом любого "основного удара", который могут нанести украинские силы, если официальные представители США правы, а не итогом такого удара.

РФ в ночь на 26 июля нанесла крупномасштабный ракетный удар в основном по тыловым областям Украины.

Минобороны США объявило 26 июля, что санкционировало еще передачу Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере 400 миллионов долларов.

РФ продолжает находить способы напомнить Армении и Азербайджану о необходимости военного и дипломатического присутствия Москвы на Южном Кавказе. Кремль, возможно, намеревалось провести трехстороннюю встречу Россия-Армения-Азербайджан, чтобы уменьшить возможные попытки Ирана вытеснить российское влияние с Арменией путем предоставления Еревану беспилотников Shahed.

Известный блогер, связанный с Кремлем, выразил недоверие тому, что США до сих пор не предоставили Украине истребители F-16.

Войска РФ 26 июля вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в Бахмуте, на рубеже Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области, на западе Запорожской области, и на отдельных участках продвинулись вперед.

ВСУ 26 июля продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, а на отдельных участках продвинулись вперед.

Украинские военные источники сообщили, что российские войска начали использовать беспилотники "Шахед" российского производства против Украины.

Российские оккупационные "власти" продолжают реализацию инфраструктурных проектов на оккупированных территориях Украины, чтобы способствовать экономической "интеграции" захваченных украинских земель в российскую систему.

Атаки РФ по портам Украины и попытки усилить влияние в Черном море

После выхода из "зерновой сделки" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, наносятся ракетные удары по Одессе и по области.

По данным британской разведки, в период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в южных портах.

Однако с самого начала войны удары РФ характеризовались "плохой разведкой и неэффективным процессом нацеливания", отмечают в Минобороны Британии.

Добавим также, что после выхода страны-агрессора из "зернового соглашения", вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.