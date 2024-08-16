"Чорноморець" здобув першу перемогу в сезоні УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Чорноморець" – "Колос" – 1:0

Гол: Хобленко, 35

У дебюті зустрічі "хлібороби" виглядали переконливіше. Уже на 3-й хвилині гості цілком могли відкрити рахунок. Це Велетень із меж штрафного ліворуч пробив над воротами після передачі Паулаускаса. Та далі "моряки" зуміли відсунути епіцентр подій подалі.

На середину першої половини обидві команди зосередилися на боротьбі в центрі поля. Натомість до справжньої гостроти біля володінь Рудька та Гороха справа доходила нечасто. Тим несподіванішим став гол "Чорноморця" – Хобленко отримав передачу Попова, пішов праворуч і пробив голкіпера.

"Колос" намагався відігратися відразу, але Гагнідзе з перспективної позиції не переграв Рудька. Зате на старті другого тайму Попов під час атаки "моряків" протиснув Бондаренка, та завдати акцентованого удару не зумів. Однак, належного розвитку цей епізод не мав.

"Чорноморець" перейшов до глибокої оборони. Натомість "хліборобам" ніяк не вдавалося відшукати прогалини в редутах одеситів. Зрештою, підопічні Олександра Бабича втримали переможний рахунок і набрали перші очки в сезоні 2024/25. Ковалівці ж залишилися з двома пунктами в активі.

У наступному турі "моряки" приїдуть в Київ на матч із "Лівим Берегом" (26 серпня). У той же день "Колос" на домашній арені зустрінеться з рівненським "Вересом". Обидві команди наразі перебувають на нижчих позиціях у турнірній таблиці УПЛ.