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"Чорноморець" у вольовому стилі пройшов "Кривбас" у Кубку України

Фото: Далі в Кубку України йдуть "моряки" (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Одеський "Чорноморець" оформив камбек проти криворізького "Кривбаса" в 1/8 фіналу Кубка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок України, 1/8 фіналу

"Чорноморець" – "Кривбас" – 2:1

Голи: Дада, 65, Шпорн, 90+3 – Приходько, 15

 

У дебюті зустрічі команди грали на рівних. Тим несподіванішим став швидкий гол криворіжців. На 15-й хвилині Кожушко відібрав м'яч в оборонця у чужому штрафному, виманив на себе голкіпера та відкинув на Приходька, а тому залишалося влучити в порожні ворота.

Забитий м'яч трохи заспокоїв перебіг подій. Утім, ще до перерви "Кривбас" міг закріпити власну перевагу. Цього разу невгамовний Кожушко втік на побачення з воротарем. Однак, переграти Варакуту не зумів.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Потужний постріл криворіжця Хомченовського парирував воротар, а от прорив "моряка" Бойчука завершився ударом повз площину воріт. Утім, на 65-й хвилині забив "Чорноморець" – Дада з флангу прорвався в штрафний, накрутив кількох оборонців і з рикошетом відправив м'яч у сітку.

Далі за звичним сценарієм гра заспокоїлася. Здавалося, що команди впевнено рухаються до овертайму. Проте, на третій доданій арбітром хвилині "моряки" оформили переможний м'яч. Це Шпорн опинився в потрібному місці та з кількох метрів зіграв на добиванні – 2:1 у підсумку.

До слова, київське "Динамо" сенсаційно вилетіло від "Оболоні" в 1/8 фіналу Кубка України.

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