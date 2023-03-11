"Чорноморець" розійшовся миром із "Металістом 1925" у Прем'єр-лізі

Не виявили сильнішого в 17-му турі чемпіонату України одеський "Чорноморець" і харківський "Металіст 1925".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Чорноморець" – "Металіст 1925" – 1:1

Голи: Алефіренко, 9 – Вачіберадзе, 19

Спокійні перші хвилини несподівано обернулися голом на 9-й хвилині. У рахунку повели "моряки". Господарі організували атаку правим флангом, на фініші якої Бадібанга прострілив від лінії поля, а Алефіренко переправив м'яч у сітку.

За дві хвилини одесити ледь не подвоїли перевагу, коли Юсов пробив у стійку після стандарту. Розплата за нереалізований момент настала доволі швидко. На 19-й хвилині хавбек харків'ян Вачіберадзе отримав м'яч на куті карної зони та закрутив м'яч у дальній кут – 1:1!

До перерви "Чорноморець" змарнував ще дві нагоди. Спершу в центрі уваги опинився форвард Алефіренко, який головою пробив у руки воротарю після закидання з глибини. Згодом хавбек Васильєв наважився на постріл із дистанції – м'яч просвистів біля дев'ятки.

Зате на старті другої половини активнішим був "Металіст 1925". Особливо наполегливим був Русин. Нападник харків'ян у контратаці в дебюті перевірив пильність кіпера ударом із меж штрафного майданчика. А на 55-й хвилині лише дивом не переправив м'яч у сітку з перспективної позиції.

У фінальні ж 20 хвилин бажання вирвати перемогу продемонстрували "моряки". Підопічні Романа Григорчука намагалися відшукати нагоду попереду, щоб забити вдруге. Проте, до фінального свистка Фортуна їм так і не посміхнулася – нічия у підсумку.

Як наслідок, обидві команди залишилися на тих же ролях у турнірній таблиці. "Металіст 1925" іде на 7-й сходинці, маючи в активі 20 очок. Натомість "Чорноморець" – 14-й (15 очок).