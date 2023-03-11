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"Черноморец" разошелся миром с "Металлистом 1925" в Премьер-лиге

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Одесса, Суббота 11 марта 2023 16:56
"Черноморец" разошелся миром с "Металлистом 1925" в Премьер-лиге Фото: "Моряки" и харьковчане перед очным поединком (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорцив

Не выявили сильнейшего в 17-м туре чемпионата Украины одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист 1925".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Черноморец" – "Металлист 1925" – 1:1

Голы: Алефиренко, 9 – Вачиберадзе, 19

Спокойные первые минуты неожиданно обернулись голом на 9-й минуте. В счете повели "моряки". Хозяева организовали атаку по правому флангу, на финише которой Бадибанга прострелил от лицевой линии, а Алефиренко переправил мяч в сетку.

Через две минуты одесситы едва не удвоили преимущество, когда Юсов пробил в штангу после стандарта. Расплата за нереализованный момент наступила достаточно быстро. На 19-й минуте хавбек харьковчан Вачиберадзе получил мяч на углу штрафной зоны и закрутил мяч в дальний угол – 1:1!

До перерыва "Черноморец" упустил еще две возможности. Сначала в центре внимания оказался форвард Алефиренко, головой пробивший в руки вратарю после заброса из глубины. Вскоре хавбек Васильев решился на выстрел с дистанции – мяч просвистел около девятки.

Зато на старте второй половины активнее был "Металлист 1925". Особенно упорным был Русин. Нападающий харьковчан в контратаке в дебюте проверил бдительность кипера ударом из пределов штрафной. А на 55-й минуте чудом не переправил мяч в сетку с выгодного положения.

В финальные же 20 минут желание вырвать победу продемонстрировали "моряки". Подопечные Романа Григорчука пытались найти возможность впереди, чтобы забить во второй раз. Однако до финального свистка Фортуна им так и не улыбнулась – ничья в итоге.

Как следствие, обе команды остались на тех же ролях в турнирной таблице. "Металлист 1925" идет на 7-й строчке, имея в активе 20 очков. "Черноморец" – 14-й (15 очков).

К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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