"Чорноморець" поступився "Зорі" та впав до зони вильоту в Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Зоря" – "Чорноморець" – 2:1

Голи: Мічін, 9, Башіч, 90+2 – Янаков, 81

"Зоря" досягла успіху дуже швидко. Вже на 9-й хвилині капітан луганців Будківський прийняв м'яч в штрафному суперників, відкинув назад Мічіну, а той поцілив у дальній кут.

Здавалося, після цього одесити мали б кинутись уперед. Але ні. "Зоря", отримавши хиткий заділ, контролювала гру, не дозволяючи супернику створити щось у атаці. Наприкінці тайму той же Мічін мав чудову нагоду подвоїти рахунок, але м'яч після його удару пройшов трохи вище лівої дев'ятки воріт.

Забий Мічін другий гол, і долю матчу фактично було б вирішено. А так інтрига трималась до самого завершення протистояння.

В останні 20 хвилин тренер одеситів Олександр Бабич пішов ва-банк, кинувши в бій майже не всіх атакувальних виконавців, що були в ного в резерві. І це спрацювало. Спочатку виник супермомент на 70-й хвилині, коли Єрмаков схибив у ситуації, коли не забити було важче, ніж вразити ворота.

А через десять хвилин заміни Бабича спрацювали на всі сто. Шевцов з Янаковим, які ввійшли в гру з лави, розіграли стінку в штрафному "Зорі" і останній точним пострілом вразив ворота. У час, що залишався, "Чорноморець" був ближчим до того, щоб виграти матч. Але сам пропустив вже в компенсовані хвилини. Башіч ударом з-за меж штрафного поховав усі надії одеситів.

Підопічні Бабича поступилися в шостому поєдинку поспіль і, маючи 12 очок, опустилися на 14-те місце. "Зоря" з 22-ма балами йде на канікули восьмою.