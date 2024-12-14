"Кривбас" помстився "Карпатам" за скандальну поразку в першому колі УПЛ

Криворізький "Кривбас" у протистоянні претендентів на єврокубки виявився сильнішим за львівські "Карпати" у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Кривбас" – "Карпати" – 2:0

Голи: Іліч, 27 (пенальті), Твердохліб, 69

У матчі суперників у першому колі "Карпати" розбили "Кривбас" – 3:0. Але поєдинок більше запам'ятався сваркою між тренерами, що потім вилилось у санкції від УАФ, штрафи та дискваліфікації. Цього разу все пройшло спокійно і завершилося впевненим реваншем кривоніжців.

Команди почали матч дуже активно і надто завзято. У перші хвили суддя дуже часто зупиняв гру через дрібні фоли. Господарі одразу взяли події під свій контроль, але контрвипади львів'ян були гостріші. Двічі небезпечно атакував Бруніньйо, мав нагоду відзначитися Невес.

Проте переможцями на перерву пішли все ж господарі. Іліч відкрив рахунок з пенальті, який арбітр призначив за фол голкіпера "Карпат" Кемкіна на Сосі. Зазначимо, що фол був зовсім неочевидний, здалося, що футболіст збірної Нігера трохи "домалював". Під завісу тайму криворіжці могли забити ще раз, але Кемкін врятував після удару Понєдєльніка.

У другому таймі гості трохи підсіли, й команда Юрія Вернидуба почувала себе вже вільніше. Особливої гостроти криворіжці не створювали, проте така перевага логічно повинна була завершитися взяттям воріт.

Так воно й сталося за 20 хвилин до фінального свистка. Атаку господарів розпочав Твердохліб, він сам її і завершив після акуратного навісу Микитишина. Півзахисник "Кривбаса" забив уже сьомий гол у сезоні.

Цей успіх фактично зняв питання про переможця. Хоча наприкінці поєдинку арбітр Дмитро Панчишин міг поставити пенальті у ворота господарів. Голкіпер "Кривбаса" Маханьков зіграв проти Рябова приблизно так, як Кемкін проти Соси у першому таймі. Але рефері оцінив епізоди по-різному.

"Кривбас", маючи в активі 31 очко, продовжує суперечку з "Шахтарем" за третю сходинку. "Карпати" з 24-ма балами йдуть шостими.