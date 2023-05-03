"Чорноморець" у битві середняків УПЛ впевнено переграв "Колос"

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Чорноморець" – "Колос" – 3:0

Голи: Бадібанга, 7, Чоботенко, 58 (автогол), Демченко, 71

Вилучення: Ісаєнко, 78 (К, пряма червона картка)

"Моряки" повели в рахунку вже на 7-й хвилині завдяки стандарту. Після навісу з кутового найспритнішим у штрафному майданчику гостей виявився Бадібанга. Волинець зреагував на удар бельгійця головою, але м'яч від рук голкіпера влетів у ворота.

Забитий м'яч додав одеситам упевненості. Ще в першому таймі "Чорноморець" міг розвинути власний успіх. Зокрема, Волинець впорався з небезпечним пострілом Алефіренка з лінії штрафного. Натомість Путря невдало пробив головою метрів із десяти. "Колос" оговтався перед перервою – Болбат не встиг замкнути дальню стійку після прострілу Кравченка, а Лисенко пробив поруч зі стійкою з лінії штрафного.

За марнотраність ковалівці поплатилися у другій 45-хвилинці. На 58-й гол у власні ворота "привіз" Чоботенко. Оборонець "Колоса" так прагнув зіграти через воротаря, що закинув м'яч за спину Волинцю, якому всіляко заважав врятувати становище Алефіренко...

Ковалівці могли розмочити рахунок на 63-й хвилині, але Болбат поцілив у стійку з вигідної позиції. Натомість своїм шансом згодом скористався хавбек господарів Демченко. Він підчатував помилку Волинця після нескладного удару Путрі та на добиванні відправив м'яч у сітку – 3:0 у підсумку.

Завдяки цій перемозі "Чорноморець" піднявся на 9-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Моряки" мають в активі 26 очок. "Колос" набрав на 4 пункти більше та втримався на 8-й позиції.