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"Черноморец" в битве середняков УПЛ уверенно обыграл "Колос"

Фото: "Моряки" оказались сильнее "хлеборобов" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Разгромной победой одесского "Черноморца" над "Колосом" из Ковалевки завершился матч 24-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Черноморец" – "Колос" – 3:0

Голы: Бадибанга, 7, Чоботенко, 58 (автогол), Демченко, 71

Удаление: Исаенко, 78 (К, прямая красная карточка)

"Моряки" повели в счете уже на 7-й минуте благодаря стандарту. После навеса с углового самым ловким в штрафной гостей оказался Бадибанга. Волынец среагировал на удар бельгийца головой, но мяч от рук голкипера влетел в ворота.

Забитый мяч добавил одесситам уверенности. Еще в первом тайме "Черноморец" мог развить свой успех. В частности, Волынец справился с опасным выстрелом Алефиренко с линии штрафной. Путря же неудачно пробил головой метров с десяти. "Колос" пришел в себя перед перерывом – Болбат не успел замкнуть дальнюю штангу после прострела Кравченко, а Лысенко пробил рядом со стойкой с линии штрафной.

За расточительность ковалевцы поплатились во второй 45-минутке. На 58-й гол в свои ворота "привез" Чоботенко. Защитник "Колоса" так стремился сыграть через вратаря, что забросил мяч за спину Волынцу, которому всячески мешал спасти положение Алефиренко...

Ковалевцы могли размочить счет на 63-й минуте, но Болбат попал в штангу с выгодной позиции. В свою очередь, своим шансом вскоре воспользовался хавбек хозяев Демченко. Он подкараулил ошибку Волынца после несложного удара Путри и на добивании отправил мяч в сетку – 3:0 в итоге.

Благодаря этой победе "Черноморец" поднялся на 9-е место в турнирной таблице УПЛ. "Моряки" имеют в активе 26 очков. В свою очередь "Колос" набрал на 4 пункта больше и удержался на 8-й позиции.

К слову, ранее "Днепр-1" разбил "Металлист" с хет-триком Пеглоу.

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