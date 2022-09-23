У Чорногорії парламент запустив процедуру відставки президента

З 80 членів парламенту Чорногорії за пропозицію імпічменту висловився 41 депутат.

Джукановича звинувачують у порушенні статті 95 параграфу 5 конституції країни - він не запросив усі парламентські партії на консультації щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра.

Джуканович з 1991 року фактично керує країною, поперемінно обіймаючи посади президента та прем'єр-міністра країни.

Нагадаємо, уряду Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Дританом Абазовичем 20 серпня переважною більшістю винесли вотум недовіри. Це сталося через три тижні після підписання угоди Чорногорії з Сербською православною церквою (СПЦ).

Зазначимо, що Чорногорія запровадила санкції проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було у квітні.

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