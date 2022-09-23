UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорногорії парламент запустив процедуру відставки президента

Фото: у Чорногорії парламент запустив процедуру відставки президента (twitter.com/dtt_net_english)
Автор: Артур Родивилов

Парламент Чорногорії рішенням більшості ухвалив пропозицію про запуск процедури відставки президента Міло Джукановича через порушення конституції країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.

З 80 членів парламенту Чорногорії за пропозицію імпічменту висловився 41 депутат.

Джукановича звинувачують у порушенні статті 95 параграфу 5 конституції країни - він не запросив усі парламентські партії на консультації щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра.

Джуканович з 1991 року фактично керує країною, поперемінно обіймаючи посади президента та прем'єр-міністра країни.

Нагадаємо, уряду Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Дританом Абазовичем 20 серпня переважною більшістю винесли вотум недовіри. Це сталося через три тижні після підписання угоди Чорногорії з Сербською православною церквою (СПЦ).

Зазначимо, що Чорногорія запровадила санкції проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було у квітні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черногория