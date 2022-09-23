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В Черногории парламент запустил процедуру отставки президента

Фото: в Черногории парламент запустил процедуру отставки президента (twitter.com/dtt_net_english)
Автор: Артур Родивилов

Парламент Черногории решением большинства принял предложение о запуске процедуры отставки президента Мило Джукановича из-за нарушения конституции страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Из 80 членов парламента Черногории за предложение импичмента высказался 41 депутат.

Джукановича обвиняют в нарушении статьи 95 параграфа 5 конституции страны - он не пригласил все парламентские партии на консультации по кандидатуре будущего премьер-министра.

Джуканович с 1991 года фактически руководит страной, попеременно занимая должности президента и премьер-министра страны.

Напомним, правительству Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем 20 августа подавляющим большинством вынесли вотум недоверия. Это случилось менее чем через три недели после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью (СПЦ).

Отметим, что Черногория ввела санкции против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было в апреле.

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Черногория