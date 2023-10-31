У Чорногорії обрали новий уряд. Коаліція включає проросійський альянс

Парламент Чорногорії через п'ять місяців після виборів сьогодні, 31 жовтня, проголосував за новий уряд. Воно підтримується російським альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons .

Створення уряду на чолі з прем'єр-міністром Мілойком Спайічем підтримали після нічних дебатів 46 депутатів із 66, які були присутні у парламенті. Загалом законодавчий орган Чорногорії складається з 81 депутата.

Як заявив перед початком голосування 36-річний Спайіч, він бачить Чорногорію "як Балканську Швейцарію та Європейський Сінгапур".

На парламентських виборах влітку його партія "Європа зараз" здобула незначну перевагу серед великої кількості партій. Це призвело до тривалих переговорів щодо створення нової коаліції.

Як зазначає AFP, до нової коаліції входять проросійські та просербські партії, зокрема альянс "За майбутнє Чорногорії". Його лідер Андрій Мандич став речником парламенту.

Альянс Мандича виступає проти визнання колишньої провінції Косово, що відкололася від Сербії, а також не підтримує міжнародні санкції щодо РФ через широкомасштабну війну проти України.

Вибори у Чорногорії

Червневі вибори у країні відбулися через кілька місяців після нищівної поразки лідера Чорногорії Міло Джукановича у другому турі президентських виборів у квітні. На голосуванні його випередив Яків Мілатович із партії "Європа зараз", який став новим главою держави.

Ця політична сила з моменту свого створення у 2022 році отримала підтримку в Чорногорії завдяки своїй проєвропейській платформі та обіцянці підняти заробітну плату та розпочати реформи.

Після парламентських виборів 2020 року, коли влада партії Джукановича ДПС ослабла після поразки на виборах, у Чорногорії виникали кризи.

Також у публікації зазначається, що для багатьох жителів країни з населенням 620 000 осіб, третина з яких ідентифікують себе як серби, тривала політична дисфункція призвела до розчарування.

Нагадаємо, Чорногорія вступила до НАТО у 2017 році та веде переговори про членство в Європейському союзі з 2012 року. При цьому політична нестабільність та параліч інститутів заблокували євроінтеграційний шлях держави.

Раніше повідомлялося, що у березні Джуканович підписав указ про розпуск парламенту. Це сталося після того, як не вдалося сформувати уряд.