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Чорногорія вирішила проблему, яка перешкоджала її вступу до Євросоюзу

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Понеділок 27 лютого 2023 20:42
Чорногорія вирішила проблему, яка перешкоджала її вступу до Євросоюзу Фото: Чорногорія вирішила проблему, яка перешкоджала її вступу до Євросоюзу (flickr by craggyisland21)
Автор: Іван Носальський

У Чорногорії обрали трьох суддів Конституційного суду. Таким чином країна розблокувала роботу відомства та виконала умову для розгляду її заявки на членство у Євросоюзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Робота Конституційного суду в країні була заблокована кілька місяців, оскільки влада не могла домовитися про призначення суддів - чотири місця з семи залишалися вакантними.

Представники ЄС попередили Чорногорію, що умовою продовження шляху в блок є нормальне функціонування Конституційного суду. Суд має вирішальне значення для верховенства права, оскільки наступного місяця у країні відбудуться президентські вибори.

Сьогодні, 27 лютого, було затверджено трьох із чотирьох суддів (щодо четвертого кандидата не вдалося досягти згоди). Наразі суд формально розблокований, незважаючи на те, що йому не вистачає одного члена. Нове голосування щодо обрання четвертого судді очікується протягом кількох тижнів.

"Хороші новини з Чорногорії сьогодні! Сподіваюся, четвертого суддю буде обрано найближчим часом. Культура діалогу та компромісу між партіями - це єдиний шлях до прогресу на шляху до ЄС", - заявив Володимир Білчик, член Європейського парламенту, який займається цим регіоном.

Варто зауважити, що Чорногорія вже кілька місяців перебуває в політичній кризі після того, як її уряд висловив вотум недовіри, а основні політичні гравці не змогли дійти згоди щодо того, чи слід призначити дострокові вибори або спробувати сформувати новий уряд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Чорногорії Міло Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін.

Також ми писали, що Україна з початку вторгнення отримала від Чорногорії військову допомогу більш як на 10 млн євро.

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