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Чорногорія відкрила шлях до завершення переговорів про вступ до ЄС, - Мішель

Середа 26 червня 2024 20:08
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Чорногорія відкрила шлях до завершення переговорів про вступ до ЄС, - Мішель Фото: прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч та резидент Європейської ради Шарляїь Мішель (x.com/CharlesMichel)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 26 червня, відбулася міжурядова конференція між Чорногорією та Європейським союзом, яка відкрила шлях до закриття переговорів про вступ країни до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Вітаємо Чорногорію з проведенням сьогоднішньої знаменної міжурядової конференції. Важливий крок вперед, який відкриває шлях до закриття глав у переговорах про вступ з ЄС", - написав Мішель.

Президент Євроради також додав, що відвідає Чорногорії наступного тижня.

Вступ Чорногорії до ЄС

Чорногорія - одна з восьми нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС разом з Албанією, Молдовою, Сербією, Північною Македонією, Туреччиною, Грузією та Україною.

У червні 2012 року ЄС почав переговори з Чорногорією про вступ. Після відкриття всіх розділів переговорів країна користується широкою підтримкою серед офіційних осіб членів ЄС, а вступ країни до блоку вважається можливим до 2025 року.

Нагадаємо, у лютому 2023 року ми повідомляли, що Чорногорія вирішила проблему, яка перешкоджала її вступу до Євросоюзу.

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