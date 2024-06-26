Черногория открыла путь к завершению переговоров о вступлении в ЕС, - Мишель

В среду, 26 июня, состоялась межправительственная конференция между Черногорией и Европейским союзом, открывшая путь к закрытию переговоров о вступлении страны в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Приветствуем Черногорию с проведением сегодняшней знаменательной межправительственной конференции. Важный шаг вперед, открывающий путь к закрытию глав в переговорах о вступлении с ЕС", - написал Мишель. Президент Евросовета также добавил, что посетит Черногорию на следующей неделе.