Черногория открыла путь к завершению переговоров о вступлении в ЕС, - Мишель
В среду, 26 июня, состоялась межправительственная конференция между Черногорией и Европейским союзом, открывшая путь к закрытию переговоров о вступлении страны в блок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Европейского совета Шарля Мишеля.
"Приветствуем Черногорию с проведением сегодняшней знаменательной межправительственной конференции. Важный шаг вперед, открывающий путь к закрытию глав в переговорах о вступлении с ЕС", - написал Мишель.
Президент Евросовета также добавил, что посетит Черногорию на следующей неделе.
Вступление Черногории в ЕС
Черногория - одна из восьми нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС вместе с Албанией, Молдовой, Сербией, Северной Македонией, Турцией, Грузией и Украиной.
В июне 2012 года ЕС начал переговоры с Черногорией о вступлении. После открытия всех разделов переговоров страна пользуется широкой поддержкой среди официальных лиц членов ЕС, а вступление страны в блок считается возможным до 2025 года.
Напомним, в феврале 2023 года мы сообщали, что Черногория решила проблему, которая препятствовала ее вступлению в Евросоюз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.