У Чорнобильській зоні пронісся вогняний смерч (відео)

Рятувальники, які борються із вогнем, оприлюднили кадри незвичайного природного явища.

"Вогняний смерч: вітер, пил та полум'я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київської області у Чорнобильській зоні відчуження", - сказано у повідомленні ДСНС.

Рятувальники наголосили, що вони продовжують день за днем стримувати вогонь у Чорнобильській зоні, щоб не дати йому поширитись далі.

Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула у Чорнобильській зоні відчуження після чергової атаки російських безпілотників.

До ліквідації вогню залучили підрозділи ДСНС, техніку та працівників підприємств Державного агентства з управління зоною відчуження (ГАЗВ).

Спільними зусиллями рятувальникам вдалося повністю ліквідувати один із великих центрів займання.