У Чорнобильській зоні пронісся вогняний смерч (відео)

У Чорнобильській зоні відчуження через сильний вітер і пожежі, що почалися через російські атаки, утворився вогняний смерч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Рятувальники, які борються із вогнем, оприлюднили кадри незвичайного природного явища.
"Вогняний смерч: вітер, пил та полум'я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київської області у Чорнобильській зоні відчуження", - сказано у повідомленні ДСНС.
Рятувальники наголосили, що вони продовжують день за днем стримувати вогонь у Чорнобильській зоні, щоб не дати йому поширитись далі.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула у Чорнобильській зоні відчуження після чергової атаки російських безпілотників.
До ліквідації вогню залучили підрозділи ДСНС, техніку та працівників підприємств Державного агентства з управління зоною відчуження (ГАЗВ).
Спільними зусиллями рятувальникам вдалося повністю ліквідувати один із великих центрів займання.
Через лісову пожежу продукти горіння та густий дим погіршили якість повітря та видимість у Києві, а також Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.
Супутникові дані зафіксували шлейфи забрудненого повітря з підвищеним вмістом чадного газу, що розтягнулися на 170 км від епіцентру пожежі.