У Чорнобильській зоні після атаки дронів тривають пожежі, дим може дістатись Києва

За даними агентства, до ліквідації пожеж залучені підрозділи ДСНС, підприємства сфери управління ДАЗВ та спеціалізована техніка. До зони відчуження також направили сили й засоби зведеного загону ДСНС у Київській області.

29 червня рятувальники повністю ліквідували пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень.

На інших ділянках тривають роботи з локалізації осередків займання та недопущення поширення вогню. За ситуацією стежать за допомогою відеоспостереження та можливостей Сил оборони України.

Фото: рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, що виникли після падіння російських безпілотників (facebook.com/dazv.gov.ua)

Що з радіаційним фоном

"Радіаційний контроль здійснюється в безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу. Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Чому дим може знову дістатися Києва

Водночас фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України аналізують супутникові дані щодо забруднення повітря.

За їхніми даними, 27-28 червня продукти горіння вже погіршили якість повітря та видимість у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському й Броварському районах Київської області.

За даними супутника Sentinel-5P, були зафіксовані шлейфи забрудненого повітря з підвищеним вмістом чадного газу та твердих часток, які простягалися на відстань до 170 км від осередків пожеж.

Фото: супутникові знімки поширення диму від пожеж у Чорнобильській зоні та осередків займання (facebook.com/new.uhmi.org.ua)

Станом на 29 червня пожежі у Чорнобильській зоні ще тривають. Якщо вітер буде північного напрямку, дим може знову поширитися у бік Києва та прилеглих населених пунктів.