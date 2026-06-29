У Чорнобильській зоні після атаки дронів тривають пожежі, дим може дістатись Києва

Пожежі після атаки російських дронів у Чорнобильській зоні досі не вдалося повністю загасити. Фахівці оцінюють ризики для повітря та стежать за радіаційним фоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.
За даними агентства, до ліквідації пожеж залучені підрозділи ДСНС, підприємства сфери управління ДАЗВ та спеціалізована техніка. До зони відчуження також направили сили й засоби зведеного загону ДСНС у Київській області.
29 червня рятувальники повністю ліквідували пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень.
На інших ділянках тривають роботи з локалізації осередків займання та недопущення поширення вогню. За ситуацією стежать за допомогою відеоспостереження та можливостей Сил оборони України.
"Радіаційний контроль здійснюється в безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу. Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Водночас фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України аналізують супутникові дані щодо забруднення повітря.
За їхніми даними, 27-28 червня продукти горіння вже погіршили якість повітря та видимість у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському й Броварському районах Київської області.
За даними супутника Sentinel-5P, були зафіксовані шлейфи забрудненого повітря з підвищеним вмістом чадного газу та твердих часток, які простягалися на відстань до 170 км від осередків пожеж.
Станом на 29 червня пожежі у Чорнобильській зоні ще тривають. Якщо вітер буде північного напрямку, дим може знову поширитися у бік Києва та прилеглих населених пунктів.
Нагадаємо, у ніч на 7 червня російський ударний безпілотник атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.
Внаслідок удару частково було зруйновано будівлю приймання контейнерів, а також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.