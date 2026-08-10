Чорнобиль готують до повторного нападу росіян, - Der Spiegel

На початку повномасштабного вторгнення російські війська зайняли територію Чорнобильської АЕС. Наразі її контролює Україна, однак по всій зоні українські військові готуються до можливих несподіванок.

Зокрема, кожні кілька кілометрів облаштовані контрольно-пропускні пункти.

Також будівельна техніка риє траншеї та ями у піщаному ґрунті. Виритий ґрунт використовують для насипів на перехрестях доріг.

За даними Der Spiegel, під піщаними пагорбами вже облаштовують оборонні галереї. Для їхніх стін і стель використовують деревину з навколишніх соснових лісів.

Крім того, будівельники встановлюють уздовж доріг високі металеві стовпи та натягують між ними пластикові сітки. Вони мають перешкоджати польотам безпілотників, змушуючи їх заплутуватися в сітках. Така тактика вже використовувалася на Донбасі.

У матеріалі також звертають увагу на близькість Білорусі до Чорнобильської зони. Країни розділяють близько 15 кілометрів. У разі зміни ситуації Чорнобиль може опинитися в зоні досяжності FPV-дронів.

Окремо Der Spiegel пише про захисну споруду над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Після удару російського безпілотника по ній українці залатали пошкоджену металеву оболонку.

Захисну споруду встановили у 2016 році для запобігання витоку радіоактивних частинок. Вона мала прослужити 100 років, однак після удару російського безпілотника у лютому 2025 року вже не функціонує так, як планувалося. Тоді всередині оболонки сталася тліюча пожежа, яка знищила мембрану.