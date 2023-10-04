"Чорний вівторок" для англійських клубів. Результати усіх матчів Ліги чемпіонів 3 жовтня

3 жовтня відбулися матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів. У двох з них взяли участь українські футболісти Олександр Зінченко та Анатолій Трубін.

З якими рахунками закінчилися матчі, розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляції поєдинків.

Анатолій Трубін утримував ворота недоторканими до 62 хвилини. Але Маркус Тюрам все ж "прошив" українського голкіпера Бенфіки. Дива не сталося... Його клуб вдруге поступився і має в своєму активі 0 очок.

Андрій Лунін у складі "галактікос" на полі сьогодні не з'явився.

Реал дотиснув італійців лише завдяки автоголу Мерета у заключній половині зустрічі.

До слова, німці програли, ведучи в рахунку 2:0 до 41 хвилини. А третій м'яч у свої ворота Уніон отримав на 90+4 хвилині.

Нідерланська команда "відскочила" лише на 90+5 хвилині.

Олександр Зінченко у складі "канонірів" був одним з найкращих. Українець регулярно віддавав передачі на загострення і вів команду вперед. Однак одного бажання і настрою виявилося замало. Лондонці сенсаційно програли французам, які на гол Габріела Жезуса відповіли влучними пострілами Томассона і Вахі.

Копенгаген по ходу зустрічі вигравав, претендуючи на створення сенсації. Але клуб з Данії не зміг втримати переможний рахунок.

Англійці у меншості на рідному стадіоні програли турецькому гранду і посідають нині останню сходинку в своїй групі.

До речі, тримайте підбірку кращих і знакових голів Михайла Мудрика у його кар'єрі станом на сьогодні.

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