"Чорний приплив". Що сталося з танкерами РФ біля Криму і чи є загрози для України

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Аварія та розлив мазуту: що сталося в Чорному морі

Уранці 15 грудня біля мису Такіль у південній частині Керченської протоки з інтервалом приблизно півтори години зазнали катастрофи два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Обидва судна, які перевозили понад 9 тисяч тонн мазуту, отримали серйозні пошкодження через шторм, коли висота хвиль сягала 2 м, а швидкість вітру - 24 м/с.

Після аварії танкери сіли на мілину в районі Тамані. На одному з опублікованому в соцмережах відео один із них буквально розколовся навпіл.

Внаслідок аварії загинув один матрос, ще 26 осіб врятували. За офіційною версією, аварія сталася через помилки екіпажів і надмірне навантаження на корпуси. Аварія призвела до розливу нафтопродуктів в акваторії Керченської протоки і, ймовірно, до найбільшої екологічної катастрофи в Чорному морі.

Який обсяг мазуту опинився у воді, точно невідомо. Російський уряд каже про нібито частковий витік. Морський гідрофізичний інститут РАН оцінює розлив у 3000 тисячі тонн.

Схоже, що шторм пригнав плями мазуту з боку окупованого Криму в напрямку російських берегів. Вранці 17 грудня вони досягли узбережжя Краснодарського краю, у мережі з'явилися фото і відео з плямами мазуту на пляжах Анапи. Мерія ввела режим надзвичайної ситуації, аналогічні заходи вжито в станиці Благовіщенській та кількох поселеннях сусіднього Темрюкського району.

Фото: нафтові плями на одному з пляжів у Краснодарському краї (t.me/crimeanwind)

Сьогодні пабліки пишуть про "чорний-чорний приплив" у Чорному морі. Усю ніч плями продовжувало прибивати до берегів Кубані, і, за словами очевидців, на деяких пляжах мазут лежить не шматками, а суцільним шаром у 30 см. Також на узбережжі знаходять птахів, які забруднилися в мазуті й не можуть літати.

Зазначимо, вчора вранці в районі порту Кавказ сигнал лиха подав ще один танкер "Волгонефть-109" через тріщину в борту. Судно перевозило 4 тисячі тонн мазуту, через аварію порушено герметичність ємностей, але, як зазначають російські ЗМІ, нового розливу не сталося.

Що кажуть в Україні про причини та збитки

Російські танкери зазнали аварії, оскільки порушили правила судноплавства і вийшли в море, незважаючи на сильний шторм, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ті погодні умови, які були на той момент, були не тими, за яких вони могли перебувати у відкритому морі... Тут як завжди росіяни порушили все, що могли порушити", - наголосив він.

За його словами, зараз у Чорному та Азовському морях триває сезон штормів, який закінчиться до середини весни. І до цього складно буде з'ясувати всі обставини інциденту. Крім того, це старі танкери, їм понад 50 років, що зайвий раз підтверджує, що перекидання нафтопродуктів для Москви важливіше за дотримання вимог безпеки, додав Плетенчук.

Фото: один із танкерів до аварії, судну "Волгонефть-212" понад 50 років (vesselfinder.com)

Хоча танкери серії "Волгонефть" мають клас "річка-море", в основному їх використовують для річкового судноплавства. Максимум - для виходу в морську бухту, але точно вони не призначені для повноцінного перевезення вантажів морем. Ба більше, вони не здатні витримати високі хвилі.

Про аварію через порушення технічних вимог йдеться і в офіційній заяві Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. "Це є наслідком зневажливого ставлення Росії до міжнародних стандартів безпеки, типовим для агресора", - зазначили у відомстві.

І це не поодинокий випадок. На сьогодні українська сторона зафіксувала майже 7 тисяч злочинів проти довкілля зі збитками на 3,1 трлн гривень. Для оцінки нових збитків фахівці збирають дані та працюють над моделюванням наслідків масштабного розливу нафти.

"За попередніми підрахунками, витік мазуту орієнтовно завдав екосистемі Чорного моря збитків на понад 14 млрд доларів. Вона точно буде змінюватися після уточнення даних", - повідомила міністр Світлана Гринчук.

За її словами, інформація уточнюватиметься, зокрема, на основі якісних супутникових даних, які надійдуть після поліпшення погодних умов. Крім того, готується звернення до міжнародної Комісії із захисту Чорного моря від забруднення з пропозицією провести незалежну експертизу стану вод, донних осадів і морської екосистеми.

Найбільша екологічна катастрофа в Чорному морі?

Обидва танкери слідували з вантажем палива для російського флоту, а система визначення місця розташування суден на момент аварії була вимкнена 12 днів. Дані відстеження показують, що маршрут доставки починався з Волгограда і закінчувався в Керченській протоці. Наразі протяжність забруднення становить щонайменше 60 км від Кримського мосту до Анапи.

"Аварії за участю двох старих танкерів у Керченській протоці, яким понад 50 років, є серйозною екологічною проблемою. Мазут, що витікає, загрожує місцевій екосистемі", - зазначила директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак.

Фото: шторм пригнав нафтові плями до російського узбережжя (t.me/crimeanwind)

Є підстави казати про те, що це найбільша техногенна катастрофа в Чорному морі. Регіон уже потерпав від схожого розливу. У листопаді 2007 року під час шторму зазнав аварії ще один танкер класу "Волгонефть". За офіційними даними, тоді в море потрапило від 1200 до 1600 тонн мазуту. Тепер же йдеться про щонайменше 3000 тонн, причому є ймовірність, що російська сторона замовчує реальні масштаби.

Аварія 2007 року призвела до забруднення 10 км берегової лінії з обох боків Керченської протоки. Було зібрано тисячі тонн забруднених водоростей і піску. Через відсутність потужностей для переробки такої кількості відходів, зібраних на російській стороні, їх закопали недалеко від берега, що призвело до подальшого забруднення води і ґрунту.

Рослинному і тваринному світу було завдано значної шкоди. Важкі фракції нафтопродуктів осіли на дно, знищуючи донні організми, які є кормовою базою для багатьох видів риб - бичків, кефалі тощо. Легкі фракції вкрили поверхню моря плівкою і призвели до загибелі близько 12 000 птахів. Серйозний збиток спостерігався і через рік після аварії.

Чи є загрози для акваторії та узбережжя України?

За інформацією Українського наукового центру екології моря, нинішній витік мазуту матиме катастрофічні наслідки для екосистеми Чорного моря. Викличе загибель планктону, отруєння риб, морських птахів та інших організмів через токсичну дію нафтопродуктів. Забруднення дна і прибережних зон призведе до порушення харчових ланцюжків і довгострокових змін у біорізноманітті регіону. Не виключено, що відновлення займе десятиліття.

В інтерв'ю "Українському радіо" в.о. директора Центру Віктор Коморін розповів, що за нинішніх умов мазут осяде на дно, але якусь частину у вигляді емульсії та плівки буде перенесено на великі відстані.

"І найімовірніше регіон південної частини Керченської протоки забруднений нафтопродуктами. Чому найімовірніше? На жаль, на сьогоднішній день поки немає супутникової інформації з цього приводу, оскільки в цьому регіоні дуже велика хмарність", - зазначив він.

За його словами, море не має кордонів, тому не виключені наслідки не тільки для російських, а й українських територій. "Досі існує загроза того, що якась кількість нафтопродуктів потрапила на узбережжя Криму. Ми досі цього точно не знаємо", - додав Коморін.

У мережі вже з'явилися свідчення можливого забруднення української акваторії. Видання "РИА-Мелитополь" опублікувало відео, яке зняв рибалка в окупованій Кирилівці. На ньому видно, як на узбережжя Азовського моря викинуло застиглі шматки чорного кольору, які під час нагрівання пальником почали плавитися. Це вказує на нафтове походження субстанції.

Ця знахідка стала однією з видимих ознак екологічної катастрофи, що насувається, яку повністю ігнорує окупаційна влада. Принаймні, в жодному з російських ЗМІ немає згадок того, що відбувається в курортній зоні в Запорізькій області.

Тим часом навіть російські екологи б'ють на сполох. Якщо мазут пошириться тонкою плівкою в мілководній затоці, це може спричинити явище гіпоксії. Для дельфінів ситуація ще критичніша, оскільки під час підйому на поверхню вони можуть вдихнути мазут, що призводить до захворювань, задухи і навіть загибелі. Наразі неможливо оцінити наслідки для екосистеми Чорного моря. Зрозуміло те, що вони вкрай несприятливі, оскільки повністю прибрати розлив нафтопродуктів з поверхні води практично неможливо.

При підготовці тексту використовувалися: інформація з Telegram-пабліків і російських ЗМІ, видання "РІА-Мелітополь", заява спікера ВМС України Дмитра Плетенчука, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук, українського Greenpeace та інтерв'ю в. о. директора Українського наукового центру екології моря Віктора Коморіна "Українському радіо".